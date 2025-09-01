Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:02, 1 сентября 2025Бывший СССР

Российские войска уничтожили ДОТ ВСУ в ДНР

Минобороны: ВС России уничтожили ДОТ ВСУ в районе Северска
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Российские войска уничтожили долговременную огневую точку (ДОТ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Северска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит РИА Новости.

«Операторами БПЛА была обнаружена долговременная огневая точка противника с укрытием в водопропускной трубе под автомобильной дорогой. Мощным огневым налетом 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" ДОТ противника был полностью уничтожен», — сообщили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что также в районе Северска был зафиксирован пуск беспилотника с опорного пункта, расположенного на автомобиле. Точным попаданием ударного дрона цель была уничтожена.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что в Красноармейске (украинское название — Покровск) начались бои.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Трамп жив, Россия продвигается». Медведев сообщил плохие новости для Мерца и Макрона

    Сотни человек погибли при землетрясении в Афганистане

    Трансформаторная подстанция загорелась после атаки ВСУ на юг России

    Российские войска уничтожили ДОТ ВСУ в ДНР

    42-летняя супермодель обнажила грудь на отдыхе

    Учительница труда занялась сексом с учеником и обвинила его в домогательствах

    Трамп рассказал о рисках превращения США в страну третьего мира

    Названы ускоряющие похудение позы в сексе

    Моди поделился радостью от встречи с Путиным

    Назван эффективный препарат для ускорения восстановления костей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости