Российские войска уничтожили ДОТ ВСУ в ДНР

Минобороны: ВС России уничтожили ДОТ ВСУ в районе Северска

Российские войска уничтожили долговременную огневую точку (ДОТ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Северска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит РИА Новости.

«Операторами БПЛА была обнаружена долговременная огневая точка противника с укрытием в водопропускной трубе под автомобильной дорогой. Мощным огневым налетом 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" ДОТ противника был полностью уничтожен», — сообщили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что также в районе Северска был зафиксирован пуск беспилотника с опорного пункта, расположенного на автомобиле. Точным попаданием ударного дрона цель была уничтожена.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что в Красноармейске (украинское название — Покровск) начались бои.

