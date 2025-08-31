Пушилин рассказал о начавшихся боях в Покровске

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о начавшихся боях в Красноармейске (украинское название — Покровск). Его цитирует РИА Новости.

«Ситуация тяжелее, в том плане, что противник перебросил туда достаточно большое количество резервов, старается удержать. Они стараются сдержать такой темп, который набрали наши бойцы», — заявил он, добавив, что украинская сторона не признает начало боестолкновений в городской черте.

Как указал советник Пушилина Игорь Кимаковский, украинцы перебросили в Красноармейск бойцов «Азова» (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее стало известно, что российские войска установили полный огневой контроль над украинскими подразделениями в Красноармейске.