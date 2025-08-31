Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:02, 31 августа 2025Бывший СССР

Начались бои в Покровске

Пушилин рассказал о начавшихся боях в Покровске
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о начавшихся боях в Красноармейске (украинское название — Покровск). Его цитирует РИА Новости.

«Ситуация тяжелее, в том плане, что противник перебросил туда достаточно большое количество резервов, старается удержать. Они стараются сдержать такой темп, который набрали наши бойцы», — заявил он, добавив, что украинская сторона не признает начало боестолкновений в городской черте.

Как указал советник Пушилина Игорь Кимаковский, украинцы перебросили в Красноармейск бойцов «Азова» (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее стало известно, что российские войска установили полный огневой контроль над украинскими подразделениями в Красноармейске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о новых ударах по России

    Начались бои в Покровске

    Нетаньяху пригрозил членам правительства хуситов расправой

    Появились подробности о смертельном отравлении алкоголем в России

    Пушилин оценил наступление российских войск в направлении Константиновки

    Потерянную почтой открытку доставили через 72 года

    Телеведущая потрогала гостью шоу за грудь в эфире и возмутила зрителей

    Увеличение числа ударов по Украине объяснили

    Туктамышева опубликовала фотографии в бикини

    Путин прибыл на саммит ШОС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости