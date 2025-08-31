Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:23, 31 августа 2025Бывший СССР

Подразделения ВСУ в Красноармейске попали под полный огневой контроль ВС России

Кимаковский: ВС РФ взяли под огневой контроль подразделения ВСУ в Красноармейске
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские войска в результате успешных боевых действий взяли под полный огневой контроль подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название — Покровск). Об этом заявил ТАСС советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

«Сейчас обе группировки противника и в Красноармейске, и в Димитрове находятся под полным огневым контролем», — рассказал советник.

Он добавил, что Вооруженным силам России благодаря использованию дронов удалось перерезать все логистические маршруты ВСУ, ведущие в город.

Ранее Минобороны отчиталось, что за неделю Российская армия заняла шесть населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Помимо Первого Мая, под контроль Вооруженных сил России перешли села Клебан-Бык, Нелеповка и Среднее в Донецкой народной республике, а также Филия и Запорожское Днепропетровской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военный перечислил последствия для Украины после ракетного удара ВС России

    Во Франции заявили о подготовке Евросоюза к «вечной войне»

    Назван срок появления боевых лазеров в зонах военных действий

    Россиянам назвали наиболее бюджетные места для отдыха осенью

    Сухогруз напоролся на морскую мину под Одессой и начал тонуть

    В Москве ограничен доступ к сервису Wheely

    В Одесской области сообщили о повреждении четырех энергообъектов

    Ночная потливость оказалась признаком трех опасных болезней

    Алиев заявил о достижении мира с Арменией

    На Украине повреждено предприятие критической инфраструктуры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости