Кимаковский: ВС РФ взяли под огневой контроль подразделения ВСУ в Красноармейске

Российские войска в результате успешных боевых действий взяли под полный огневой контроль подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название — Покровск). Об этом заявил ТАСС советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

«Сейчас обе группировки противника и в Красноармейске, и в Димитрове находятся под полным огневым контролем», — рассказал советник.

Он добавил, что Вооруженным силам России благодаря использованию дронов удалось перерезать все логистические маршруты ВСУ, ведущие в город.

Ранее Минобороны отчиталось, что за неделю Российская армия заняла шесть населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Помимо Первого Мая, под контроль Вооруженных сил России перешли села Клебан-Бык, Нелеповка и Среднее в Донецкой народной республике, а также Филия и Запорожское Днепропетровской области.