09:06, 2 сентября 2025Ценности

Анна Седокова пришла на концерт в облегающем платье с глубоким декольте

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова вышла в свет в откровенном образе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @annasedokova

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова вышла в свет в откровенном образе. Соответствующий кадр опубликован на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 5,5 миллиона подписчиков.

42-летняя исполнительница посетила концерт, на котором была запечатлена в черном облегающем платье с глубоким декольте.

В качестве аксессуаров звезда выбрала массивный браслет и наручные часы. В то же время звезда распустила длинные светлые волосы.

В августе Анна Седокова снялась в откровенном топе с глубоким вырезом. Образ знаменитости дополнил макияж в нейтральных оттенках и с графическими стрелками.

