Певица Анна Седокова снялась в откровенном топе с глубоким вырезом

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова опубликовала новое откровенное фото. Сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 5,5 миллиона подписчиков.

42-летняя исполнительница снялась крупным планом, примерив черный топ с глубоким вырезом и на тонких бретелях. Помимо этого, певица распустила завитые в крупные локоны светлые волосы.

Образ знаменитости дополнил макияж в нейтральных оттенках и с графическими стрелками. В качестве аксессуаров она выбрала крест и цепочку.

Ранее в августе Седокова прошлась по улице в прозрачном платье с глубоким декольте. Певицу запечатлели в белом наряде из кружева, сквозь которое просвечивалось ее тело.