42-летняя Анна Седокова прошлась по улице в прозрачном платье с глубоким декольте

Певица Анна Седокова прошлась по улице в прозрачном платье с глубоким декольте

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова прошлась по улице в откровенном образе. Кадры опубликованы в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 5,5 миллиона подписчиков.

42-летняя исполнительница была запечатлена в белом прозрачном платье из кружева, сквозь которое просвечивалось ее тело. Упомянутый наряд имел глубокое декольте, подчеркивающее ее фигуру.

Помимо этого, певица нанесла на губы ярко-красную помаду, дополнив образ серьгами в тон образу. Также она распустила длинные светлые волосы.

Ранее в августе Анна Седокова в купальнике позагорала в Майами. Известно, что певица проводила отпуск вместе с восьмилетним сыном Гектором.