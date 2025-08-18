Ценности
10:17, 18 августа 2025

Анна Седокова в купальнике позагорала в Майами

Певица Анна Седокова показала фото в купальнике с отдыха в Майами
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @annasedokova

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фотографии с отдыха в Майами. Снимки опубликованы в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 5,5 миллиона подписчиков.

42-летняя исполнительница проводит отпуск вместе с восьмилетним сыном Гектором. На размещенных кадрах знаменитость позагорала в слитном купальнике черного цвета, который украшали вырезы в области декольте. При этом волосы певица распустила, надев также солнцезащитные очки.

В августе солистка группы «Тату» (t.A.T.u.) Юля Волкова снялась в купальнике во время отдыха на яхте. 40-летняя исполнительница предстала перед камерой, стоя на борту судна. Она позировала в фиолетовом бикини из жатой ткани, демонстрируя татуировки на теле.

