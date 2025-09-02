Силовые структуры
10:42, 2 сентября 2025Силовые структуры

Домработница воровала драгоценности у российской пенсионерки ради наркотиков

В Кемерово задержана женщина, укравшая у пенсионерки драгоценности на 2 млн руб.
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Кемерово задержана 47-летняя домработница, которая в течение нескольких месяцев воровала драгоценности у 65-летней местной жительницы и покупала на них наркотики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области — Кузбассу.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 («Кража») УК РФ. Выяснилось, что ранее она была судима.

По данным правоохранителей, к ним пришла потерпевшая и рассказала, что из ее дома похитили золотые украшения на общую сумму около двух миллионов рублей. Оперативники установили, что в мае 2025 года пенсионерка наняла фигурантку для помощи в работе по дому. Во время очередной уборки та увидела шкатулку с украшениями. В течение нескольких месяцев она похищала их и сдавала в комиссионные магазины, а на вырученные деньги покупала наркотики.

Сейчас сотрудники уголовного розыска устанавливают местонахождение похищенных драгоценностей.

Ранее сообщалось, что в Москве домработница украла у 65-летней местной жительницы украшения и золотой кинжал с драгоценными камнями.

