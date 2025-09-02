Норильск и СФУ заключили соглашение о подготовке кадров и стажировках студентов

Администрация Норильска и СФУ подписали соглашение о подготовке кадров

Администрация Норильска и Сибирский федеральный университет заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали глава города Дмитрий Карасев и исполняющий обязанности ректора СФУ Максим Румянцев.

Соглашение направлено на формирование эффективного и взаимовыгодного партнерства в образовательной сфере. В рамках договоренностей в образовательных учреждениях Норильска будут организованы профориентационные мероприятия. Студенты СФУ смогут проходить стажировки в подразделениях администрации и других муниципальных учреждениях города.

Также выпускники университета получат доступ к информации о вакансиях в муниципальных учреждениях и организациях Норильска. Актуальные предложения будут публиковаться на сайте центра карьеры СФУ. Кроме того, администрация города примет участие в общеуниверситетских ярмарках вакансий.

Подписанный документ предусматривает долгосрочное партнерство, ориентированное на подготовку квалифицированных кадров и привлечение молодых специалистов в Норильск.

