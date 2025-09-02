Путин встретился с президентом дружественной страны после высказываний о Киеве и Баку

РИА Новости: Путин провел встречу с Мирзиеевым в Китае

Президент России Владимир Путин 2 сентября провел в Китае встречу с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры представителей Москвы и Ташкента прошли в Пекине. Чему они были посвящены, не уточняется.

18 августа Мирзиеев похвалил президента Азербайджана Ильхама Алиева за его политику. Это произошло на фоне ухудшения отношений между Москвой и Баку.

Позднее Мирзиеев направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому поздравления с днем независимости. Представитель Киева в ответ поблагодарил его за помощь.