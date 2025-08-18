Дружественный России лидер поддержал политику Алиева и Евросоюз. Что об этом известно?

Президент Узбекистана Мирзиеев похвалил Алиева за его политику

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев похвалил лидера Азербайджана Ильхама Алиева за его политику и объявил о подписании соглашения с Европейским союзом (ЕС) о расширенном партнерстве и сотрудничестве в ближайшее время. Об этом он заявил во время встречи «Узбекистан, Азербайджан и Европа — сотрудничество ради общего развития».

«Было принято историческое решение об установлении стратегического партнерства между нашим регионом и странами Евросоюза. В ближайшие месяцы мы намерены подписать Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским Союзом», — указал глава государства.

Мирзиеев в ходе речи также назвал отношения между Ташкентом и Баку союзническими, а также отметил особую роль Азербайджана в регионе. По его словам, Азербайджан выступает в качестве стратегического моста между Средней Азией и ЕС.

Мы высоко ценим готовность уважаемого Ильхама Алиева участвовать в развитии новых общерегиональных процессов Шавкат Мирзиеев президент Узбекистана

Узбекистан и Азербайджан связывают тесные отношения. 23 августа прошлого года президенты двух стран подписали Договор о союзнических отношениях. Также 1 июля этого года Мирзиеев прибыл в Баку с государственным визитом на следующий день после телефонного разговора Алиева с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Что в России ответили на похвалу Алиеву?

Для Запада бывшие республики СССР — потребители третьего сорта, которые используются для скармливания всего того, что непригодно для европейцев, рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на анонс подписания соглашения Узбекистана с Евросоюзом и похвалу политики Алиева Мирзиеевым.

«Сегодня некоторые лидеры, которые прельстились западными плюшками, которым пообещали прекрасные виллы, прекрасное будущее для их детей и внуков, делают те шаги, которые в дальнейшем их приемники будут менять. Потому что все, что сегодня делается тем же Алиевым или президентом Узбекистана, — это все временные шаги», — отметил Водолацкий.

Для западного мира данные республики являются потребителями третьего сорта. Они являются странами, которые можно использовать для скармливания всего того, что непригодно сегодня европейцам Виктор Водолацкий первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

По словам депутата, когда руководитель страны выбирает личное благо и ради этого жертвует будущим суверенитетом, это очень плохо.

«С гражданами данных стран у нас прекрасные отношения, которые выстраивались годами. У многих смешанные браки. Много родственников проживают. Поэтому разорвать то, что было заложено столетиями, невозможно. Все остальные такие действия, посмотрим. Уже не один раз мы видели, как Европа использовала тех политиков, которые предавали собственные интересы», — заключил он.

В каком состоянии сейчас отношения России и Азербайджана?

Отношения России и Азербайджана продолжают ухудшаться.

11 августа издание Caliber со ссылкой на источники в правительстве закавказской республики сообщали, что если Вооруженные силы (ВС) России продолжат атаковать газовые объекты Азербайджана на Украине, то Баку может снять эмбарго на поставки вооружения Киеву.

Кроме того, в тот же день Алиев выделил Украине еще два миллиона долларов на гуманитарную помощь. Таким образом, общий объем нелетальной помощи Киеву перевалил за 40 миллионов долларов

Тем не менее, как отмечал ранее в разговоре с «Лентой.ру» военный политолог Александр Перенджиев, Азербайджан может выделять средства Украине для защиты собственных интересов в регионе, но это не повлияет значимо на ход конфликта.

Кроме того, российские войска вечером 17 августа нанесли удар по нефтебазе, принадлежащей азербайджанской компании SOCAR и расположенной под Одессой.

Массированный удар беспилотниками «Герань» привел к пожару, продолжавшемуся всю ночь — к ликвидации привлекли более 100 спасателей, бойцов Национальной гвардии и пожарный поезд. Как сообщает азербайджанское издание Minval, повреждены все резервуары с топливом, здание насосной станции, операторские и весовые, технические помещения.

Подобные действия могут серьезно ударить по экономическим позициям Баку, так как в январе на форуме в Давосе Зеленский предложил Алиеву вариант транзита азербайджанского газа в Европу через украинскую территорию.