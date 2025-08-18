В России отреагировали на анонс Узбекистаном соглашения с ЕС и похвалу Алиева

Водолацкий: Для Запада бывшие республики СССР — потребители третьего сорта

Для Запада бывшие республики СССР — потребители третьего сорта, которые используются для скармливания всего того, что непригодно для европейцев, рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на анонс президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым подписания соглашения с Евросоюзом и похвалу политики президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Сегодня некоторые лидеры, которые прельстились западными плюшками, которым пообещали прекрасные виллы, прекрасное будущее для их детей и внуков, делают те шаги, которые в дальнейшем их приемники будут менять. Потому что все, что сегодня делается тем же Алиевым или президентом Узбекистана, — это все временные шаги», — отметил Водолацкий.

Для западного мира данные республики являются потребителями третьего сорта. Они являются странами, которые можно использовать для скармливания всего того, что непригодно сегодня европейцам Виктор Водолацкий первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

По словам депутата, когда руководитель страны выбирает личное благо и ради этого жертвует будущим суверенитетом, это очень плохо.

«С гражданами данных стран у нас прекрасные отношения, которые выстраивались годами. У многих смешанные браки. Много родственников проживают. Поэтому разорвать то, что было заложено столетиями, невозможно. Все остальные такие действия, посмотрим. Уже не один раз мы видели, как Европа использовала тех политиков, которые предавали собственные интересы», — заключил он.

Ранее Мирзиеев похвалил Алиева за его политику и объявил о подписании соглашения с Европейским союзом (ЕС) о расширенном партнерстве и сотрудничестве в ближайшее время. Об этом он заявил во время встречи «Узбекистан, Азербайджан и Европа — сотрудничество ради общего развития».

