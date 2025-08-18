Россия вновь ударила по азербайджанской нефтебазе под Одессой. Пожар на ней продолжался всю ночь

Войска РФ атаковали «Геранями» азербайджанскую нефтебазу SOCAR под Одессой

Российские войска вечером 17 августа нанесли удар по нефтебазе, принадлежащей азербайджанской компании SOCAR и расположенной под Одессой.

Массированный удар беспилотниками «Герань» привел к пожару, продолжавшемуся всю ночь — к ликвидации привлекли более 100 спасателей, бойцов Национальной гвардии и пожарный поезд. Как сообщает азербайджанское издание Minval, повреждены все резервуары с топливом, здание насосной станции, операторские и весовые, технические помещения. Проводятся срочные восстановительные работы.

Последствия атаки БПЛА на нефтебазу компании SOCAR в Одесской области Кадр: Telegram-канал «Осташко! Важное»

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер подтверждал, что в пригороде загорелся «объект топливно-энергетической инфраструктуры и двухэтажное здание». Появились также видеозаписи последствий удара, на которых виден огонь и столбы дыма. Общий объем хранения нефти на этой базе оценивается в более чем 16 тысяч кубометров.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил атаку по «энергетическому объекту в Одессе, который принадлежит азербайджанской компании», назвав ее «ударом по нашим [с Азербайджаном] отношениям и по энергетической независимости».

Нефтебазу уже атаковали 10 дней назад

8 августа по этой же нефтебазе уже наносился удар дронами.

Через два дня Зеленский и президент Азербайджана Ильхам Алиев затронули атаку в своем разговоре. На сайте Алиева ее назвали «целенаправленными авиаударами России по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR и другим объектам нашей страны на территории Украины». Оба лидера выразили уверенность, что это «ни при каких обстоятельствах» не приведет к приостановке сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в энергетической сфере.

Позже источники издания Caliber предположили, что если Вооруженные силы России продолжат атаковать газовые объекты Азербайджана на Украине, то Баку может снять эмбарго на поставки вооружения Киеву. Издание отметило, что последовательные удары по азербайджанским объектам на Украине вынуждают Баку принимать ответные меры и сильно ухудшают его отношения с Россией.

Ранее Украина договорилась об импорте азербайджанского газа по Трансбалканскому коридору, заключив первый документ о поставках. Соглашение «Нафтогаза» с «дочкой» SOCAR — SOCAR Energy Ukraine — предусматривает тестовую поставку газа через Болгарию и Румынию.