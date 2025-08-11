Азербайджан захотел отомстить России за атаки на свои газовые объекты на Украине

Баку поставит оружие Киеву, если ВС РФ будут бить по его объектам на Украине

Если Вооруженные силы (ВС) России продолжат атаковать газовые объекты Азербайджана на Украине, то Баку может снять эмбарго на поставки вооружения Киеву. Об этом сообщает Caliber со ссылкой на источники.

К такому выводу источники издания пришли после телефонного разговора между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и украинским лидером Владимиром Зеленским. Они обсуждали удары ВС России по газовой инфраструктуре Украины, по которой проходит азербайджанский газ, а также по нефтяной базе SOCAR в Одессе.

Издание отметило, что российские войска начали наносить последовательные удары по азербайджанским объектам на территории Украины. Это вынуждает Баку принимать ответные меры и сильно ухудшает его отношения с Россией, заключили журналисты Caliber.

Ранее Зеленский сообщил, что проинформировал Алиева о российских ударах по энергетическим объектам на Украине. По его мнению, это целенаправленная попытка Москвы заблокировать энергетические пути, которые гарантируют Киеву и европейским странам энергетическую независимость.