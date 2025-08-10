Бывший СССР
Алиев заявил об ударах ВС России по принадлежащей компании из Азербайджана нефтебазе

Зеленский и Алиев обсудили удар ВС России по нефтебазе, принадлежащей SOCAR
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили удар Вооруженных сил (ВС) России по нефтебазе, находящейся на украинской территории и принадлежащей азербайджанской компании SOCAR. Об этом сообщается на сайте президента Азербайджана.

По словам Алиева, удар по базе на территории Украины был «целенаправленным».

В телефонном разговоре Зеленский и Алиев заявили, что удар ВС России по объекту не станет причиной прекращения сотрудничества между Украиной и Азербайджаном.

Ранее сообщалось, что украинский МИД возмутился сравнением страны с травой под ногами слонов.

