Украинский МИД возмутился сравнением страны с травой под ногами слонов

RT: МИД Украины возмутило сравнение страны с травой под ногами слонов
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Aleksandar Jason / Unsplash

МИД Украины возмутило сравнение страны с травой под ногами слонов. Об этом сообщает RT.

По информации издания, украинские дипломаты негативно отреагировали на слова премьера Словакии Роберта Фицо, который заявил, что что бы ни делали слоны — размножались или дрались, трава под их ногами пострадает в любом случае.

«Мы решительно предостерегаем от использования недружелюбных фольклорных аналогий и попыток повысить внутриполитический рейтинг за счет Украины», — отреагировали на слова Фицо в МИД Украины.

Ранее стало известно о страхе Украины перед предательством Запада.

