Стало известно о страхе Украины перед предательством Запада

Bild: На Украине боятся предательства Запада из-за возможной сделки США и России
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На Украине боятся предательства Запада из-за возможной сделки США и России. Об этом стало известно из публикации немецкого издания Bild.

Источники портала в украинских дипломатических кругах высказывают опасения, что Вашингтон и Москва могут заключить сделку и ее возможные условия могут заключаться в выводе украинских войск из Донбасса.

«Совершенно немыслимо, чтобы мы на это пошли. Это ведь означало бы, что Россия просто получает территории в подарок», — приводит Bild слова собеседника о страхе украинцев перед возможными договоренностями президентов России и США.

Ранее в России сделали вывод из отказа президента Украины Владимира Зеленского от территориальных уступок.

