В России сделали вывод из отказа Зеленского от территориальных уступок

Политолог Джаралла: Отказ от территориальных уступок играет против Зеленского

Отказ от территориальных уступок играет против Владимира Зеленского. Такой вывод из его позиции сделал российский политолог Владимир Джаралла, слова эксперта приводит РИА Новости.

По его словам, условия для сделки, которые предлагает Зеленский, являются невыполнимыми и становятся проблемой для всех сторон переговоров.

Возникает и укрепляется мнение, что главной проблемой становится именно он, а проблемы надо решать. Разными способами Владимир Джаралла

Эксперт отметил, что если конфликт на Украине будет завершен, это будет означать конец политической деятельности Зеленского, чего тот крайне не хочет.

Ранее депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что слова Владимира Зеленского о невозможности территориальных уступок со стороны Украины не имеют смысла, так как от него уже ничего не зависит.