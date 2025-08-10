В Госдуме ответили на заявление Зеленского о территориях

Депутат Ивлев: Слова Зеленского не имеют смысла, от него ничего не зависит

Слова Владимира Зеленского о невозможности территориальных уступок со стороны Украины не имеют смысла, так как от него уже ничего не зависит. Так на его заявление ответил депутат Госдумы Леонид Ивлев в интервью РИА Новости.

По его словам, Зеленский уже не может повлиять ни на ситуацию на фронте, ни на «международные дела». Парламентарий также назвал бессмысленной ссылку Зеленского на конституцию Украины.

«Народ Украины ни разу в жизни не голосовал за свою конституцию. Документ, который Зеленский высокопарно называет "конституция Украины" — результат торга и компромисса 300-350 депутатов Верховной Рады, олигархов и киевского режима на Банковой», — считает Ивлев.

Ранее Зеленский заявил, что не допустит «второго раздела» Украины, комментируя возможный вывод украинских войск с территории Донбасса. По его словам, конституция Украины запрещает какие-либо территориальные уступки.