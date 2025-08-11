Алиев обвинил РФ в ударах по азербайджанской инфраструктуре на Украине

Если Вооруженные силы (ВС) России продолжат атаковать газовые объекты Азербайджана на Украине, то Баку может снять эмбарго на поставки вооружения Киеву. Об этом сообщает издание Caliber со ссылкой на источники в правительстве закавказской республики.

К такому выводу собеседники издания пришли после телефонного разговора между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и украинским лидером Владимиром Зеленским. В частности, они обсуждали удары по газовой инфраструктуре Украины, по которой проходит азербайджанский газ, а также по нефтяной базе SOCAR в Одессе.

Издание отметило, что российские войска начали наносить последовательные удары по азербайджанским объектам на территории Украины. На фоне этого Баку не хочет нормализовать отношения с Москвой и готов к дальнейшей эскалации.

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Что известно о военной помощи Азербайджана ВСУ?

Известно, что с 2022 года Баку оказывает нелетальную военную помощь Киеву. В частности, закавказская республика поставляет электрогенераторы и медикаменты для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, с 2023 года Азербайджан начал помогать разминировать территории.

Однако на протяжении трех лет появлялись сообщения и о поставках вооружений для ВСУ

Так, в 2022 году появилась информация об отправке на Украину авиабомб QFAB-250 LG и 82-миллиметровых минометов 20Н5 от азербайджанской государственной оборонной корпорации CIHAZ. Ряд украинских военных блогеров подтвердили информацию, в то время как власти Азербайджана опровергли их и сослались на возможные поставки третьих лиц в Африке.

Самая громкая история поставок оружия Азербайджаном Украине произошла в декабре 2023 года. Тогда украинский военкор Роман Бочкала в своем Telegram-канале поделился информацией о том, что Киев организовал собственное производство 122-миллиметровых снарядов для гаубицы Д-30. К посту он прикрепил фотографии, сделанные во время визита в цех, и заявил, что находится в одной из «стран-партнеров».

На колоннах за его спиной можно рассмотреть информационные стенды с символикой азербайджанской группы компаний Palladium — одного из партнеров «Укроборонпрома»

Информацию о возможных военных поставках комментировал и сам Алиев. 25 апреля прошлого года он заявлял, что Азербайджан не может сделать абсолютно ничего для оказания военной помощи Украине.

Алиев выделил еще два миллиона долларов Украине

11 августа на фоне ухудшения отношений с Россией, Алиев выделил Украине еще два миллиона долларов на гуманитарную помощь. Глава республики подписал соответствующий указ, передает агентство Report.

Согласно документу, средства из резервного фонда президента Азербайджана будут выделены министерству энергетики Украины. Они будут направлены на закупку и отправку электрооборудования.

«Основываясь на принципах гуманизма, Азербайджанская Республика оказывает гуманитарную помощь многим странам мира на двусторонней и многосторонней основе», — говорится в документе.

Агентство также уточняет, что отношения между Киевом и Баку основываются на дружбе и партнерстве. Соответствующие положения были закреплены в двустороннем документе от 2022 года.

Более $ 40 млн гуманитарной и экономической помощи Азербайджан поставил Украине

Фото: РИА Новости

Как поставки Азербайджаном вооружений ВСУ скажутся на ситуации на фронте?

Как отмечал ранее в разговоре с «Лентой.ру» военный политолог Александр Перенджиев, Азербайджан может выделять средства Украине для защиты собственных интересов в регионе, но это не повлияет значимо на ход конфликта.

Может, под прикрытием гуманитарной помощи решат закупать оружие — это мы тоже имеем в виду. Но если вдруг это и произойдет, то выявится намного позже, когда будут некие существенные основания. Сейчас их нет Александр Перенджиев военный эксперт

Вместе с тем он не исключил, что Баку может предпринимать некоторые попытки влияния на ход украинского конфликта с целью реализации своих экономических интересов, связанных, в частности, с поставками газа.

«Можно предположить, что какие-то деньги выделят Украине для того, чтобы защитить экономическую инфраструктуру Азербайджана от рисков. Конечно, деньги могут использовать и для покупки оружия, военной техники, но главное для Баку — защита своих интересов», — заключил собеседник.

Ухудшение отношений России и Азербайджана Ухудшение отношений России и Азербайджана начало в конце прошлого года. В декабре пассажирский лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший по маршруту Баку — Грозный, разбился на подлете к казахстанскому городу Актау. В Кремле объяснили, что в момент, когда борт пытался совершить посадку в аэропорту Грозного, регион, включая Моздок и Владикавказ, подвергся атакам украинских беспилотников. 28 декабря президент России Владимир Путин позвонил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву и «принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим». Однако власти закавказской республики взяли курс на ухудшение отношений и предприняли ряд недружественных шагов. В начале февраля в республике прекратило работу представительство Россотрудничества, параллельно запретив деятельность американского USAID. В том же месяце было принято решение о закрытии «Sputnik Азербайджан». Новый виток эскалации произошел в конце июня текущего года, когда в Екатеринбурге прошла волна задержаний граждан Азербайджана по обвинению в преступной деятельности. После этого власти республики арестовали ряд граждан из России, включая журналистов и туристов. Кроме того, Баку активизировал контакты с Киевом, а также при посредничестве Вашингтона подписал с Ереваном декларацию, согласно которой получит доступ к Зангезурскому коридору. Этот путь позволит открыть прямое железнодорожное сообщение с Анкарой.

Отношения России и Азербайджана разорваны окончательно?

Как отметила ранее в интервью «Ленте.ру» политолог, научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ и заместитель директора Центра стратегических исследований Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Евгения Горюшина, Россия и Азербайджан еще не окончательно разорвали отношения и шанс на нормализацию остается.

«Это переход к новой фазе отношений. Но он вовсе не означает окончательного разрыва. На новом этапе сторонам лишь придется с большим вниманием относиться к стратегическим интересам друг друга. А они все чаще расходятся. Вопрос состоит в том, сможет ли Россия взять инициативу вне рамок привычной для нее реактивной политики», — указала исследователь.