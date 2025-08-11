Бывший СССР
14:12, 11 августа 2025

Эффект от возможной помощи Азербайджана Украине оценили

Политолог Перенджиев: Помощь Баку Киеву не окажет сильное влияние на конфликт
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bernd von Jutrczenka dpa / Globallookpress.com

Азербайджан может выделять средства Украине для защиты собственных интересов в регионе, но это не повлияет значимо на ход конфликта, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный политолог Александр Перенджиев.

«Может, под прикрытием гуманитарной помощи решат закупать оружие — это мы тоже имеем в виду. Но если вдруг это и произойдет, то выявится намного позже, когда будут некие существенные основания. Сейчас их нет», — сказал Перенджиев.

Вместе с тем он не исключил, что Баку может предпринимать некоторые попытки влияния на ход украинского конфликта с целью реализации своих экономических интересов, связанных, в частности, с поставками газа.

«Можно предположить, что какие-то деньги выделят Украине для того, чтобы защитить экономическую инфраструктуру Азербайджана от рисков. Конечно, деньги могут использовать и для покупки оружия, военной техники, но главное для Баку — защита своих интересов», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил Украине два миллиона долларов на гуманитарную помощь. Средства будут направлены на закупку и отправку электрооборудования.

