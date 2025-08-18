В Одессе после взрывов начался мощный пожар

RusVesna: После взрывов в Одессе начался мощный пожар

В Одессе после взрывов начался мощный пожар, об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Мощные удары по объектам врага и огромный пожар в Одессе. На кадрах прилеты, а также столбы огня и дыма», — говорится в публикации.

Военкоры отметили, что удар пришелся по зданию «Новой почты», которая, по информации канала, доставляет военные грузы для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также по терминалам компании SOCAR.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и украинский лидер Владимир Зеленский обсудили удары Вооруженных сил (ВС) России по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR, расположенной на территории Украины. Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 10 августа, по инициативе Зеленского.

