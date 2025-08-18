Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:16, 18 августа 2025Бывший СССР

Появились кадры российского удара по азербайджанской АЗС в Одессе

Появились кадры удара ВС России по АЗС азербайджанской компании SOCAR в Одессе
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

В ночь на 18 августа Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по объекту топливно-энергетической инфраструктуры, который располагается в Одессе. Кадры последствий публикует Minval в своем Telegram-канале.

По некоторым данным, автомобильная заправочная станция (АЗС) принадлежит азербайджанской компании SOCAR.

На видео можно увидеть высокий столб дыма и пожар. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что к ликвидации последствий привлекли более 100 спасателей, бойцов национальной гвардии и местных пожарных команд. Для тушения пожара на нефтяной станции в Одессе привлекли также пожарный поезд Укрзализныци.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и украинский лидер Владимир Зеленский обсудили удары ВС России по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал отказ Украины от Крыма и НАТО условием скорого завершения конфликта. На какие уступки готов пойти Зеленский?

    Интимный момент Ди Каприо с молодой моделью попал на фото папарацци

    В России отреагировали на сообщения о создании Украиной баллистической ракеты

    Москвичам пообещали осеннюю погоду в августе

    Раскрыта стоимость самого дешевого авиабилета в России летом

    Шведский игрок «Динамо» пожаловался на критику на родине за выступление в КХЛ

    Боня отказалась от съемок в клипе популярной артистки

    Российский бизнес попросил избавить его от одного вида штрафов

    Минобороны России опубликовало кадры уничтожения подразделения спецназа ГУР ВСУ

    Авиаполк ВС России получил партию Ка-52

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости