Появились кадры российского удара по азербайджанской АЗС в Одессе

Появились кадры удара ВС России по АЗС азербайджанской компании SOCAR в Одессе

В ночь на 18 августа Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по объекту топливно-энергетической инфраструктуры, который располагается в Одессе. Кадры последствий публикует Minval в своем Telegram-канале.

По некоторым данным, автомобильная заправочная станция (АЗС) принадлежит азербайджанской компании SOCAR.

На видео можно увидеть высокий столб дыма и пожар. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что к ликвидации последствий привлекли более 100 спасателей, бойцов национальной гвардии и местных пожарных команд. Для тушения пожара на нефтяной станции в Одессе привлекли также пожарный поезд Укрзализныци.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и украинский лидер Владимир Зеленский обсудили удары ВС России по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR.