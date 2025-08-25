Дружественный России лидер поздравил Зеленского и получил в ответ благодарность за помощь

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил коллегу с Украины Владимира Зеленского с днем независимости и получил в ответ благодарность за помощь. Текст поздравления украинский лидер опубликовал на странице в соцсети X.

Мирзиеев, поздравив Зеленского и народ Украины с праздником, отметил традиционную дружбу и принципы долгосрочного сотрудничества между Киевом и Ташкентом, которые впредь будут развиваться в интересах двух стран.

В ответ украинский президент поблагодарил узбекского коллегу за помощь. «Ценю Вашу позицию в отношении территориальной целостности Украины и гуманитарные инициативы по организации отдыха украинских детей в Узбекистане», — написал Зеленский.

Ранее Мирзиеев в своей речи похвалил президента Азербайджана Ильхама Алиева за помощь в налаживании сотрудничества с Европой. Он также объявил о подписании с Европейским союзом соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве в ближайшее время.