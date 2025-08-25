Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:02, 25 августа 2025Бывший СССР

Дружественный России лидер поздравил Зеленского и получил в ответ благодарность за помощь

Мирзиеев поздравил Зеленского и получил в ответ благодарность за помощь
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: LUDOVIC MARIN / Reuters

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил коллегу с Украины Владимира Зеленского с днем независимости и получил в ответ благодарность за помощь. Текст поздравления украинский лидер опубликовал на странице в соцсети X.

Мирзиеев, поздравив Зеленского и народ Украины с праздником, отметил традиционную дружбу и принципы долгосрочного сотрудничества между Киевом и Ташкентом, которые впредь будут развиваться в интересах двух стран.

В ответ украинский президент поблагодарил узбекского коллегу за помощь. «Ценю Вашу позицию в отношении территориальной целостности Украины и гуманитарные инициативы по организации отдыха украинских детей в Узбекистане», — написал Зеленский.

Ранее Мирзиеев в своей речи похвалил президента Азербайджана Ильхама Алиева за помощь в налаживании сотрудничества с Европой. Он также объявил о подписании с Европейским союзом соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве в ближайшее время.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянка пришла к зданию ФСБ в Крыму с заминированной иконой. Как выглядит бомба и что известно об инциденте?

    Названы популярные ошибки при покупке загородного дома

    Зеленский обвинил Россию в срыве подготовки к зиме

    В России потребовали запретить песни Бьянки

    Россияне рассказали о главной сенсации уходящего лета

    «КамАЗ» решили не переводить на трехдневную рабочую неделю

    В России оценили влияние нового пакета помощи Украине на ситуацию в зоне СВО

    Россияне вместе с китайцами за 20 минут установили новый рекорд страны

    Рассекречен новый сервис Apple

    Названы вероятные темы новой встречи чиновников США и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости