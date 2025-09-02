Россияне рассказали о неожиданных находках в телефоне партнера

VK Знакомства: 45 % опрошенных хотя бы раз заглядывали в телефон партнера

Дейтинг-сервис «VK Знакомства» изучил, насколько россияне доверяют своим партнерам в отношениях. Результаты исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

45 процентов опрошенных признались, что хотя бы раз заглядывали в телефон возлюбленного или возлюбленной и читали переписки, чтобы убедиться в верности. В итоге 35 процентов находили флирт на стороне, 20 процентов — договоренности о свиданиях, 18 процентов — переписку с бывшими, а 14 процентов — обсуждения себя за спиной.

Четверть респондентов сталкивались с ситуацией, когда партнер брал их телефон без спроса. При этом 26 процентов сами отдавали свои гаджеты, чтобы избранник мог убедиться в их верности, а половина опрошенных когда-либо удаляла переписки, чтобы скрыть нежелательное общение.

51 процент опрошенных категорически против того, чтобы возлюбленный заглядывал в их телефон. 43 процента согласятся на проверку, если партнеры об этом договорились. При этом степень открытости в парах отличается: 21 процент респондентов готовы сообщить партнеру пароль от своего телефона, 20 процентов разрешат смотреть архивные фото и видео, 14 процентов предоставят доступ к геолокации и истории браузера, а 12 процентов — к личным перепискам.

Большинство (56 процентов) опрошенных считают себя ревнивыми людьми. Каждый четвертый подозревал партнера в измене с новыми знакомыми, 22 процента — c друзьями или подругами, а 21 процент — с бывшими избранниками. Поводом для мыслей о неверности чаще всего становятся отстраненность и холодность партнера (30 процентов), нежелание рассказывать о своей жизни (20 процентов), друзья и знакомые противоположного пола (18 процентов), регулярные походы по барам и вечеринкам (16 процентов), подписки и лайки в социальных сетях (16 процентов).

Ранее в августе 64 процента россиян признались в пережитой неразделенной любви, только 12 процентов опрошенных сумели добиться взаимности, а 22 процентам удалось сохранить дружбу, тогда как для 56 процентов респондентов это привело к прекращению общения.