Россиянин ударил сожительницу отверткой и похитил ее детей

В Белгородской области осудят мужчину за похищение детей сожительницы

В Белгородской области осудят мужчину за похищение детей сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статьям 126 («Похищение двух несовершеннолетних») и 119 («Угроза убийством») УК РФ.

По данным следствия, 15 июля обвиняемый находился в доме своей сожительницы, где между ними возникла ссора из-за употребления фигурантом алкоголя. В результате мужчина стал ее избивать, а затем взял отвертку и высказывая угрозы, нанес несколько ударов в бедро пострадавшей.

После этого в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый решил похитить ее несовершеннолетних детей. Против ее воли он вывел их из дома, посадил в машину и увез. Сотрудники полиции задержали мужчину, когда он ездил с детьми по Яковлевскому району.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

