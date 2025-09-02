Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:58, 2 сентября 2025Силовые структуры

Россиянин ударил сожительницу отверткой и похитил ее детей

В Белгородской области осудят мужчину за похищение детей сожительницы
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Белгородской области осудят мужчину за похищение детей сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статьям 126 («Похищение двух несовершеннолетних») и 119 («Угроза убийством») УК РФ.

По данным следствия, 15 июля обвиняемый находился в доме своей сожительницы, где между ними возникла ссора из-за употребления фигурантом алкоголя. В результате мужчина стал ее избивать, а затем взял отвертку и высказывая угрозы, нанес несколько ударов в бедро пострадавшей.

После этого в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый решил похитить ее несовершеннолетних детей. Против ее воли он вывел их из дома, посадил в машину и увез. Сотрудники полиции задержали мужчину, когда он ездил с детьми по Яковлевскому району.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что бывшего российского депутата заподозрили в похищении человека.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил об ответе на удары ВСУ по российской инфраструктуре

    Постояльцы отеля в Анапе рассказали об антисанитарии после отравления детей хлором

    Косатки снова начали топить яхты

    Названа стоимость самой дорогой квартиры в России

    Российский пенсионер решил сжечь соседа заживо после спора в СНТ

    Член НАТО заявил об интересе к российским газу и нефти

    В России раскрыли смысл операции НАТО по поиску русской подлодки в Норвежском море

    Путин раскрыл возможность сотрудничества России с Украиной и США

    Путин высказался о возможном членстве Украины в НАТО

    Опубликованы последние слова российского бойца о ненависти к противнику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости