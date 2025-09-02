Россиянин ударил сожительницу отверткой и похитил ее детей

В Белгородской области осудят мужчину за похищение детей сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.
Он обвиняется по статьям 126 («Похищение двух несовершеннолетних») и 119 («Угроза убийством») УК РФ.
По данным следствия, 15 июля обвиняемый находился в доме своей сожительницы, где между ними возникла ссора из-за употребления фигурантом алкоголя. В результате мужчина стал ее избивать, а затем взял отвертку и высказывая угрозы, нанес несколько ударов в бедро пострадавшей.
После этого в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый решил похитить ее несовершеннолетних детей. Против ее воли он вывел их из дома, посадил в машину и увез. Сотрудники полиции задержали мужчину, когда он ездил с детьми по Яковлевскому району.
Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
