Российские нардисты завоевали семь медалей на междунароном турнире

Нардист Гамбарян завоевал золотую медаль на междунароном турнире в Ереване
Екатерина Ештокина

Фото: Wikimedia

Российские нардисты завоевали семь медалей на междунароном турнире в Ереване. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что чемпионами стали Григор Гамбарян, Оксана Гаязова, Агамир Геворкян, Айк Долунц и Арсен Марукян.
Российские спортсмены завоевали четыре золотых, одну серебряную и две бронзовые медали.

«Выступление российских спортсменов на дебютном международном турнире Armenian Grand Prix стало настоящим триумфом. С особой гордостью поздравляю наших чемпионов, чьи победы ярко продемонстрировали высокий уровень российских нард и сделали нашу страну лидером турнира», — высказался председатель наблюдательного совета Федерации нард России Алексей Авсецин.

В июле российские фехтовальщики завоевали три медали на чемпионате мира в Тбилиси. Единственное золото в составе сборной России в личном турнире саблисток выиграла Яна Егорян.

