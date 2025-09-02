Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:11, 2 сентября 2025Мир

Трамп прокомментировал слухи о своей смерти

Трамп прокомментировал слухи о своей смерти и назвал их сумасшедшими
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал слухи о своей смерти, назвав их сумасшедшими. Он высказался об этом на пресс-конференции в Белом доме.

По словам американского лидера, он не видел этих сообщений. «Я не делал ничего два дня, а все уже начали говорить: "С ним, должно быть, что-то не так". (...) Это фейковые новости», — подчеркнул Трамп.

Слухи о смерти главы Соединенных Штатов начали массово появляться в соцсети Х с хештегом #trumpisdead. Авторы конспирологических публикаций апеллировали к заявлению вице-президента страны Джей Ди Вэнса, сообщившего о готовности стать главой государства, «если произойдет трагедия».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп нашел препятствующих успеху его мирной инициативы по Украине

    В российском аэропорту в целях безопасности приостановили полеты

    Трамп узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине

    Трамп впервые показался перед публикой на фоне слухов о его смерти

    Трамп прокомментировал слухи о своей смерти

    Карпин высказался о решении сменившего гражданство Сантоса выступать за Бразилию

    Пошлины Трампа повлияли на поставки российской нефти

    Трамп оценил развитие отношений России и Китая

    В Раде резко отреагировали на слова фон дер Ляйен об отправке войск на Украину

    Мерц высказался об отправке войск на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости