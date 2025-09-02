Трамп прокомментировал слухи о своей смерти и назвал их сумасшедшими

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал слухи о своей смерти, назвав их сумасшедшими. Он высказался об этом на пресс-конференции в Белом доме.

По словам американского лидера, он не видел этих сообщений. «Я не делал ничего два дня, а все уже начали говорить: "С ним, должно быть, что-то не так". (...) Это фейковые новости», — подчеркнул Трамп.

Слухи о смерти главы Соединенных Штатов начали массово появляться в соцсети Х с хештегом #trumpisdead. Авторы конспирологических публикаций апеллировали к заявлению вице-президента страны Джей Ди Вэнса, сообщившего о готовности стать главой государства, «если произойдет трагедия».