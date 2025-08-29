Вэнс заявил о готовности занять место Трампа

Вице-президент Вэнс заявил, что готов занять пост президента США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что готов занять пост президента страны, если с действующим лидером Дональдом Трампом «что-то случится». Об этом он рассказал в интервью USA Today.

«Если, не дай Бог, случится ужасная трагедия, я не могу представить себе лучшего практического обучения, чем то, что я получил», — ответил политик на соответствующий вопрос.

По словам Вэнса, должность вице-президента дала ему необходимые навыки и знания для возможного исполнения обязанностей главы государства. При этом он подчеркнул, что у президента Трампа «невероятно хорошее здоровье», и ожидает, что тот дослужит полный срок.

Ранее Трамп заявил, что Вэнс является наиболее вероятным кандидатом на выборах от республиканцев. «Слишком рано, но он делает отличную работу. Он, вероятно, фаворит на данный момент», — сказал он.

