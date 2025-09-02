Экономика
23:07, 2 сентября 2025Экономика

В российском регионе авто с водителем выкинуло в реку

В Приморье авто с водителем снесло потоком воды и выкинуло в реку
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Telegram-канал «Министерство ГОЧС Приморья»

В Приморском крае машину с водителем снесло потоком воды и выкинуло в реку. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел во вторник, 2 сентября, рядом с поселком Преображение — там легковое авто угодило в русло, а водитель не смог выбраться из транспортного средства самостоятельно. Причиной случившегося стали ливни, из-за которых водоемы вышли из берегов. Вызволили мужчину сотрудники МЧС. На сделанной одним из них фотографии видно протянутую водителю лестницу, которую установили на крыше его автомобиля, чтобы он смог перебраться в безопасное место.

Ранее в этот же день стало известно, что в Екатеринбурге грузовик провалился в яму в ходе ремонта. Инцидент произошел на улице Амундсена, где рабочие чинили теплотрассу. Колеса большегруза, наполненного камнями, провалились в яму.

