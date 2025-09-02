Бывший СССР
ВС России открыли новый участок фронта в Харьковской области

Марочко: В Харьковской области открыт новый участок фронта
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации открыли новый участок фронта в Харьковской области. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«По поступающим данным, наши войска начали формировать новую буферную зону между Белгородской и Харьковской областями», — написал Марочко.

По его словам, активность ВС России отмечена близ Козачьей Лопани, где военные заняли новые позиции восточнее населенного пункта.

До этого Марочко рассказал об успешных боях в Купянске. По его словам, для солдат ВСУ проблематично оставаться в городе и передвигаться на автотранспорте, поскольку все небо контролируется российскими БПЛА.

