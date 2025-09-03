Силовые структуры
12:34, 3 сентября 2025Силовые структуры

Директор российского магазина избил и удушил покупателя за кражу

В Подмосковье директора магазина будут судить за убийство покупателя
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Подмосковье суд рассмотрит дело в отношении 32-летнего бывшего директора продуктового магазина, расправившегося с покупателем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, 30 ноября 2024 года обвиняемый в подсобном помещении магазина избил и удушил покупателя. Выяснилось, что тот решил украсть из магазина алкоголь.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Дело передано в Раменский городской суд.

Ранее стало известно, что в Иркутской области инспектор ДПС выстрелил в голову 20-летнему водителю во время погони.

    Все новости