09:03, 3 сентября 2025

Российский полицейский выстрелил в голову водителю во время погони

В Иркутской области инспектор ДПС выстрелил в голову водителю во время погони
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Иркутской области инспектор ДПС выстрелил в голову 20-летнему водителю во время погони. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, экипаж заметил гонщика в поселке Чунский. Сотрудники требовали нарушителя остановиться, однако россиянин игнорировал их. Догнать и заблокировать «гонщика» удалось только через несколько улиц. Он попытался оказать сопротивление и сбежать. Тогда полицейский непроизвольно выстрелил в мужчину, попав в голову.

Проводится проверка, пострадавший находится в реанимации.

Ранее стало известно, что в Махачкале во время погони за лихачом в полицейского попала случайная пуля.

