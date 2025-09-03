Российский полицейский выстрелил в голову водителю во время погони

В Иркутской области инспектор ДПС выстрелил в голову 20-летнему водителю во время погони. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, экипаж заметил гонщика в поселке Чунский. Сотрудники требовали нарушителя остановиться, однако россиянин игнорировал их. Догнать и заблокировать «гонщика» удалось только через несколько улиц. Он попытался оказать сопротивление и сбежать. Тогда полицейский непроизвольно выстрелил в мужчину, попав в голову.

Проводится проверка, пострадавший находится в реанимации.

