Курянин рассказал об отношении ВСУ к свидетелям своих преступлений в Судже

Житель Суджи Белокрылов: ВСУ свозили гражданское население в интернат

Бойцы ВСУ свозили в интернат в Судже Курской области гражданское население всего приграничного района. Делали они это для того, чтобы убрать свидетелей своих преступлений, рассказал мирный житель приграничья Илья Белокрылов, пишет ТАСС.

В 2024 году мужчина оказался в интернате и пережил атаку ВСУ на здание. Позже Белокрылова вывезли из Курской области в Сумскую, там он пробыл в украинском плену еще полгода. В рамках последнего обмена между РФ и Украиной был возвращен на родину.

«Специально свозили со всего [Суджанского] района мирное население в интернат. Думаете, спасали они [мирных жителей], рискуя собой? Ребенку ясно, что мы — живые свидетели», — отметил Белокрылов.

Ранее возвращенный с территории Украины житель Суджи рассказал об издевательствах в плену ВСУ. Он вспомнил, как его окружили 30 бойцов ВСУ с автоматами и открыли по нему огонь.

Также сообщалось, что при заходе в Курскую область солдаты Вооруженных сил Украины притворялись российскими военными.