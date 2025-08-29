Россия
15:24, 29 августа 2025Россия

Вывозивший жителей Суджи боец рассказал о притворявшихся российскими военными солдатах ВСУ

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

При заходе в Курскую область солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) притворялись российскими военными. Об этом рассказал вывозивший жителей боец спецназа «Ахмат» из Дагестана с позывным Имам, сообщает RT.

По его словам, в частности, в Судже он наткнулся на военнослужащих ВСУ с российскими шевронами. Они на русском языке потребовали его машину, а затем начали переговариваться между собой на украинском языке.

«В Ольговку [Курской области] вообще масса украинцев зашли в российской форме. Только тогда, когда заняли для себя необходимые позиции, потом шевроны поменяли. Российские шевроны сняли, украинские повесили. Потом уже хаос начался», — рассказал он.

За машинами тех, кто пытался выехать, украинские военные устраивали охоту — часть обстреливали, часть силой отбирали у людей. Группам Имама во время вторжения ВСУ удалось эвакуировать из курского приграничья более одной тысячи мирных жителей, в том числе на УАЗ «Патриот», который мог одновременно уместить 13 человек. Местные жители, которые знали Имама в лицо, с его слов, подсказывали ему, какими путями можно безопасно вывозить людей.

Так, несколько человек нашли в погребе. Они до последнего боялись, что их забрали переодетые бойцы ВСУ, чтобы вывезти на Украину. А один пожилой россиянин был уверен, что со всеми собираются расправиться.

Курская область была полностью освобождена 26 апреля 2025 года после установления контроля над селом Горналь у госграницы. За месяц до этого силовики начали выявлять в освобожденных населенных пунктах региона украинских солдат, переодетых в бойцов ВС России.

