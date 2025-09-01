RT: Житель Суджи был тяжело ранен и попал в плен ВСУ в первые дни оккупации

Житель Суджи в Курской области был тяжело ранен и попал в плен в первые дни оккупации российских территорий Вооруженными силами Украины (ВСУ). После возвращения в Россию он рассказал об издевательствах украинских солдат, пишет RT.

Ранение россиянин получил, когда выехал из Суджи за водой. Он вспомнил, как его окружили 30 бойцов ВСУ с автоматами и открыли по нему огонь. С ранениями руки, головы и бедра мужчину бросили в подвал, где уже держали двух российских пенсионерок.

«У меня диабет, давление — думал, не выживу там. Какой-то украинский врач пришел, вытащил мне пулю из бедра и ушел. А у меня была открытая большая рана. Не знаю, почему не зашил мне ее», — вспомнил россиянин.

Он рассказал, что в первые недели пленные не получали воды и им приходилось сливать техническую воду из батарей. Кроме того, мужчина заявил об издевательствах военных ВСУ.

«Меня вэсэушник, люто ненавидевший русских, два раза на расстрел выводил. Все смеялся надо мной, что недолго мне осталось, якобы он стреляет метко. Вот так издевался, а потом в подвал опять отправлял», — сказал собеседник издания.

Сейчас пенсионер находится на лечении в курской больнице.

