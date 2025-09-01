Россия
Выжившей после удара ВСУ по Судже ракетами HIMARS россиянке провели сложную операцию

RT: В Москве врачи спасли выжившую во время удара ВСУ по Судже ракетами HIMARS
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Выжившей после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по интернату в Судже ракетами HIMARS 69-летней россиянке провели сложную операцию в Москве. Об этом сообщает RT.

По данным издания, во время обстрела россиянке на ноги упала бетонная плита. Женщину зажало под обломками, и украинские бойцы отказались ее доставать. Россиянку вытаскивали местные жители. Ее удалось довезти до больницы в Сумах, после чего вывезти в Курск и направить на лечение в больницу имени С.С. Юдина в Москве.

«В Москву ее забрали врачи в середине мая. Было несколько операций, но главное, что теперь она сама может ходить», — рассказал муж россиянки, добавив, что теперь пенсионерке предстоит реабилитация.

Ранее сообщалось, что россиянка сутки пролежала под завалами после ракетного удара ВСУ по школе-интернату в Судже и выжила. Ее смогли достать с помощью домкратов.

