Главный пульмонолог Минздрава развеял миф о кашле курильщика и одышке

Пульмонолог Минздрава Авдеев: Считать одышку в 50-60 лет нормой — заблуждение

Считать одышку в 50 или 60 лет нормой и списывать опасные симптомы на «обычный кашель курильщика» — это заблуждение, заявил «Ленте.ру» заявил академик РАН, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

По словам специалиста, такого понятия, как «кашель курильщика», в медицине не существует, и на самом деле это уже проявление хронического воспаления. Авдеев отметил, что около десяти миллионов россиян имеют хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), но большинство из них даже не знают о диагнозе, так как вовремя не обращаются за помощью. Отчасти, по мнению академика, это происходит из-за того, что люди списывают свои симптомы на возраст и последствия курения.

Чаще всего сами пациенты не обращаются вовремя за помощью. Например, человек, который курит и работает на вредном производстве, начинает кашлять. Он списывает это на «обычный кашель курильщика», хотя такого понятия в медицине не существует — на самом деле это уже проявление хронического воспаления. Или он начинает задыхаться при ходьбе, но считает, что в 50-60 лет одышка — это нормально. Это огромное заблуждение Сергей Авдеев главный внештатный пульмонолог Минздрава России

Авдеев сообщил, что такие состояния не являются нормой. «В таком возрасте (50-60 лет, — прим. «Ленты.ру») человек не должен испытывать трудностей с дыханием при обычной нагрузке», — развеял миф об одышке он. Специалист добавил, что ранняя диагностика ХОБЛ позволяет начать лечение уже на ранних этапах и помочь пациенту.

«Поэтому так важно не списывать симптомы на возраст и вовремя обратиться к врачу», — подытожил он.

