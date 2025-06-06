В России захотели в 100 раз увеличить штраф для курильщиков

Сенатор Голов предложил увеличить штраф за курение в подъезде до 50 тысяч рублей

В России захотели в 100 раз увеличить штраф для курильщиков — речь идет о курении в подъезде многоквартирного дома. Соответствующее письмо сенатор Олег Голов направил главе Минздрава Михаилу Мурашко, передает РИА Новости.

Как следует из документа, сенатор предложил увеличить размер штрафа с 500 рублей до 50 тысяч рублей.

Сенатор отметил, что несмотря на установленный запрет курения в подъездах жилых домов, его соблюдение остается на низком уровне, что подтверждается многочисленными жалобами россиян. По его мнению, достичь эффективного результата в этом вопросе не удается из-за маленьких штрафов.

«Представьте семью, которая каждое утро выходит с детьми из квартиры в прокуренный подъезд. Или человека с заболеванием дыхательных путей, для которого табачный дым особенно опасен. Это не просто вопрос комфорта — это вопрос здоровья», — сказал Голов.

Он также добавил, что предлагаемая сумма штрафа значительная, но «именно она может стать действенной мерой, которая заставит людей задуматься о последствиях своих действий и проявить уважение к соседям».

Ранее комитет Госдумы по охране здоровья отказался одобрить запрет на курение у подъездов жилых домов и на остановках общественного транспорта. Проект отклонили из-за того, что он не учитывает действующие законодательные нормы и право собственников жилья устанавливать места для курения на открытом воздухе.