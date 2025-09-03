На Украине заявили о декорациях вместо укреплений на ключевом направлении фронта

В Раде заявили о краже почти 5 млн долларов при строительстве укреплений в ДНР

Украинские чиновники присвоили как минимум 200 миллионов гривен (почти 5 миллионов долларов) при строительстве укреплений в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР). О краже заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.

В 2024 году Полтавской областной военной администрации (ОВА) выделили 372 миллиона гривен на строительство фортификаций в Донбассе. При этом, по словам парламентария, вместо них были возведены декорации, а как минимум 200 миллионов гривен исчезли.

Депутат добавил, что ответственные за строительство сооружений не понесли наказаний, а некоторые из них получили повышения. «Тогдашний глава Полтавской ОВА Филипп Пронин и его заместитель, который очевидно покрывал эту аферу, получил новые должности в столице. Теперь по иронии судьбы они отвечают за мониторинг крупных финансовых преступлений — финмон. Чиновники из области тоже на местах», — написал он.

Кроме того, как отметил Железняк, подрядные организации, участвовавшие в хищениях, получили новые государственные контракты от министерства восстановления. При этом новые соглашения были заключены уже на миллиарды гривен.

Депутат также обвинил офис президента Украины в игнорировании хищений. По его словам, в окружении президента республики Владимира Зеленского «хоть частично, но точно знали об этой истории».

Ранее стало известно, что украинская прокуратура расследует хищения средств на строительстве фортификаций в Сумской области. Подозреваемым выступает директор частной компании, который заключил субподрядные договоры по завышенной цене.