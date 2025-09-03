Назван ключевой итог визита Путина в Китай

Политолог Василий Кашин: Итогом визита Путина в КНР стали газовые соглашения

Ключевым итогом визита президента России Владимира Путина в КНР стало подписание газовых соглашений. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Стороны подписали меморандум о строительстве трубопровода «Сила Сибири — 2», а также об увеличении нынешних поставок российского газа в Китай на восемь миллиардов кубометров в год, напомнил политолог.

Вместе с тем, по словам эксперта, договоренности по «Силе Сибири — 2» пока не являются контрактом на поставки газа. «Меморандум еще не контракт, но, насколько можно предположить, содержит обязательства сторон заключить его в рамках определенных параметров и сроков», — заметил он.

