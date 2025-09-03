Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:21, 3 сентября 2025МирЭксклюзив

Назван ключевой итог визита Путина в Китай

Политолог Василий Кашин: Итогом визита Путина в КНР стали газовые соглашения
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Ключевым итогом визита президента России Владимира Путина в КНР стало подписание газовых соглашений. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Стороны подписали меморандум о строительстве трубопровода «Сила Сибири — 2», а также об увеличении нынешних поставок российского газа в Китай на восемь миллиардов кубометров в год, напомнил политолог.

Вместе с тем, по словам эксперта, договоренности по «Силе Сибири — 2» пока не являются контрактом на поставки газа. «Меморандум еще не контракт, но, насколько можно предположить, содержит обязательства сторон заключить его в рамках определенных параметров и сроков», — заметил он.

Ранее стало известно о встрече в Пекине Владимир Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Лидеры с улыбкой пожали друг другу руки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского отвергли еще одно условие России по урегулированию конфликта. Как в Киеве объяснили очередной отказ?

    Россиянина нашли бездыханным в луже крови на фестивале в США

    Знаменитый убийца стал моделью для Shein благодаря нейросети

    Американцы подготовились к резкому сокращению трат

    В российском регионе у интим-салона оказался неожиданный покровитель

    Российский чиновник в День города столкнул мужчину со сцены и поплатился

    Названа причина резни в российском кафе

    В России неизвестный спрятал майнинговую ферму в необычном месте

    На Украине высказались о возможном сотрудничестве Москвы с Киевом и Вашингтоном

    Разговор Путина и Си Цзиньпина о бессмертии подслушали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости