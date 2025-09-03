Бывший СССР
Путин и Алиев встретились в Пекине

Путин и Алиев встретились в Пекине и пожали руки
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев встретились на параде по случаю окончания Второй мировой войны в Пекине и пожали друг другу руки. Об этом сообщает Minval в своем Telegram-канале.

«Ильхам Алиев и Путин поприветствовали друг друга рукопожатием на полях парада», — говорится в сообщении.

Ранее встречу глав государств в китайской столице допустил помощник президента России Юрий Ушаков. Он отмечал, что оба лидера будут присутствовать на параде в Пекине 3 сентября.

Как сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, по состоянию на 1 сентября Путин и Алиев не встречались на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

