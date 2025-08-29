В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Алиева

Ушаков: В Пекине могут встретится Путин и Алиев, но договоренностей об этом нет

3 сентября на параде в честь окончания Второй мировой войны в Пекине могут встретится главы России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

По его словам, об отдельной встрече лидеров Россия не договаривалась, но это не означает, что президенты не смогут пообщаться. Ушаков добавил, что Путин и Алиев будут сидем за одним столом на разных мероприятиях в Пекине, поэтому «все возможно».

Ранее Алиев назвал задержание азербайджанцев — участников преступной группы в Екатеринбурге — «беспрецедентным актом». По его словам, задержания видят в Баку как «необоснованные нападения на азербайджанцев в России».

До этого Алиев заявил об оккупации Азербайджана большевиками. Он добавил, что Москва якобы отняла у страны территорию Сюникской области и передала ее Армении, создав предпосылки для конфликта Баку и Еревана.