Алиев назвал задержание азербайджанцев в России «беспрецедентным актом»

Алиев: Задержание группы азербайджанцев в России является беспрецедентным актом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал задержание азербайджанцев — участников преступной группы в Екатеринбурге «беспрецедентным актом». Об этом он заявил в интервью Al Arabiya, полный текст публикует агентство Azertag.

«Даже если они, как говорят, совершили преступление 20 лет назад, это же люди. Это был беспрецедентный акт против нашего народа», — заявил азербайджанский лидер.

По его словам, задержания в Екатеринбурге видят в Баку как «необоснованные нападения на азербайджанцев в России».

Ранее Алиев заявил, что Азербайджан с 24 февраля 2022 года поддерживал территориальную целостность Украины. Помимо этого, он назвал большевистской оккупацией процесс вхождения республики в состав СССР в 1920 году.