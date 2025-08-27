Бывший СССР
Алиев заявил об оккупации Азербайджана большевиками

Алиев назвал оккупацией вхождение Азербайджана в состав СССР
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал большевистской оккупацией процесс вхождения республики в состав СССР в 1920 году. Его слова передает агентство «Азертадж».

«В апреле 1920 года российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его», — заявил он.

Азербайджанский лидер добавил, что Москва якобы отняла у страны территорию Сюникской области и передала ее Армении, создав предпосылки для конфликта Баку и Еревана.

Ранее Алиев заявил, что Азербайджан поддерживал территориальную целостность Украины с первых дней конфликта с Россией. Он также назвал специальную военную операцию «российским вторжением».

