Песков рассказал об общении Путина и Алиева на саммите ШОС

Песков: Путин и Алиев пока не общались на саммите ШОС

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев пока не общались на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сегодня еще пока не было», — сказал он. Песков так ответил на вопрос журналиста о том, состоялось ли уже отдельное общение Путина и Алиева.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что 3 сентября на параде в честь окончания Второй мировой войны в Пекине могут встретится главы России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев.

О параллельном посещении лидеров двух стран КНР на фоне охлаждения отношений между Баку и Москвой стало известно еще в конце августа.