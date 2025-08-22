Алиев и Путин посетят одно мероприятие

Haqqin: Алиев и Путин посетят саммит ШОС в КНР с 31 августа по 1 сентября

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев посетят саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китайской народной республике (КНР) с 31 августа по 1 сентября. Об этом пишет издание Haqqin в Telegram со ссылкой на главу МИД Китая Лю Биня.

Он заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин встретится с лидерами государств, которые посетят мероприятие. «На саммит приедут президент Азербайджана Ильхам Алиев, (...) президент России Владимир Путин», — сообщил китайский дипломат.

Помимо них, как уточняет Бинь, на встрече будут присутствовать премьер-министры Армении и Индии Никол Пашинян и Нарендра Моди, президенты Ирана и Турции Масуд Пезешкиан и Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее Алиев назвал лидера народа Туркмении, экс-президента республики Гурбангулы Бердымухамедова братом. Он заявил об этом во время трехстороннего саммита, где также присутствовал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.