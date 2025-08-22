Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:10, 22 августа 2025Бывший СССР

Алиев и Путин посетят одно мероприятие

Haqqin: Алиев и Путин посетят саммит ШОС в КНР с 31 августа по 1 сентября
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев посетят саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китайской народной республике (КНР) с 31 августа по 1 сентября. Об этом пишет издание Haqqin в Telegram со ссылкой на главу МИД Китая Лю Биня.

Он заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин встретится с лидерами государств, которые посетят мероприятие. «На саммит приедут президент Азербайджана Ильхам Алиев, (...) президент России Владимир Путин», — сообщил китайский дипломат.

Помимо них, как уточняет Бинь, на встрече будут присутствовать премьер-министры Армении и Индии Никол Пашинян и Нарендра Моди, президенты Ирана и Турции Масуд Пезешкиан и Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее Алиев назвал лидера народа Туркмении, экс-президента республики Гурбангулы Бердымухамедова братом. Он заявил об этом во время трехстороннего саммита, где также присутствовал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путину предложили ударить «Орешником» по офису Зеленского. Что ответил президент России?

    «Это выгодная война». США перестали сообщать союзникам секретные данные о переговорах России и Украины. Что это значит?

    Россиянам объяснили сокращение часов на английский язык в 5–7 классах

    «Я крайне зол». Трамп отреагировал на удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

    В Подмосковье заметили осенние следы

    Стало известно место прощания с Ярославом Евдокимовым

    Российские школьники выиграли золото на Всемирной юношеской олимпиаде по шахматам

    Генсек НАТО раскрыл масштабы поставок оружия Украине

    Задержанный по делу о «Северных потоках» украинец показал журналистам один жест

    Генсек НАТО назвал одну из гарантий безопасности Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости