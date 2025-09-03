Мир
17:21, 3 сентября 2025

Путин раскрыл цели ШОС

Путин: ШОС не призвана кому-то противостоять
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) не призвана кому-то противостоять на международной арене и придерживается совершенно иных задач. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Пекине, передает ТАСС.

«Мы не думаем не о том, чтобы кого-то обставить и обыграть (...) Мы думаем о том, как организовать наилучшим образом собственную работу», — указал глава государства. Путин также добавил, что однополярный мировой порядок должен прекратить свое существование.

Ранее Путин заявил, что подготовка к встрече президентом США Дональдом Трампом в Москве не ведется, сроков нет. Однако российский лидер подчеркнул, что приглашение главы Белого дома остается в силе.

