17:29, 3 сентября 2025

Путин высказался о встрече с Трампом в Москве

Путин: Подготовка к встрече с Трампом в Москве не ведется, сроков нет
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Подготовка к встрече президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом в Москве не ведется, сроков нет. Об этом заявил российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай, сообщает ТАСС.

«Сроки неизвестны, подготовка к встрече не ведется, но приглашение на столе», — ответил глава государства на соответствующий вопрос.

Путин также рассказал о первых минутах общения с американским коллегой по прилете на Аляску. По его словам, он приветствовал Трампа фразой «очень рад видеть вас, дорогой сосед, здоровым и живым», после чего в ходе непродолжительной поездки на лимузине лидеры успели обменяться лишь общими фразами.

