Мир
17:25, 3 сентября 2025

Путин рассказал об общении с Трампом на Аляске

Путин рассказал, что говорил с Трампом на Аляске на «ломаном английском»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин рассказал о первых минутах общения с американским коллегой Дональдом Трампом по прилете на Аляску. Его слова передает ТАСС.

«Мы говорили, конечно, на английском, но такой ломаный. То, что у меня уже частично остается от словарного запаса», — отметил президент.

Путин рассказал, что поприветствовал Трампа фразой «очень рад видеть вас, дорогой сосед, здоровым и живым», после чего в ходе непродолжительной поездки на лимузине лидеры успели обменяться лишь общими фразами.

Ранее Путин заявил, что Трамп попросил его встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Российский лидер добавил, что никогда не был против подобной встречи, но уточнил, что она должна быть хорошо подготовлена и вести к позитивным результатам.

